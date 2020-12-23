الفرزلي نقلا عن الراعي: ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في زيارة معايدة بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.

الفرزلي

بعد اللقاء قال الفرزلي: "حاولنا أن نتمنى لصاحب الغبطة عيد ميلاد مجيد ورأس سنة مباركة وطول العمر، وفي الوقت عينه كان اللقاء مناسبة لمقاربة كل الأمور والشجون المطروحة على الساحة اللبنانية، وفي مقدمة هذه الأمور موضوع تشكيل الحكومة، وقد بادرني صاحب الغبطة منذ وصولي بأنه ينتظر بفارغ الصبر وبتوقعات عالية أن يطلوا بتشكيلة حكومية كعيدية للشعب اللبناني من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري".

أضاف: "نعتقد أن مسألة تشكيل الحكومة ليست فقط لزومية، بل هي مسألة يجب بصورة قاطعة أن يصار الى تأليفها لأنها طريق الخلاص من الوضع الذي نعيشه والذي لم يعد بقدرة الشعب أن يتحمله، كما تطرقت مع صاحب الغبطة الى موضوع الحياة المجلسية والحياة الحكومية والقضايا المستحقة إقليميا وعلى المستوى والدولي، ولا شك أن الجلسة مع صاحب الغبطة يتخللها مقاربات فكرية لاهوتية ذات عمق يشعرني براحة نفسية كبيرة".

وختم: "في مسألة الحكومة لن يستطيع السادة الرؤساء أن يقدموا أي تبرير للشعب اللبناني اذا لم يقدموا على تشكيل حكومة قبل الأعياد المجيدة".