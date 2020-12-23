أهالي المنية يناشدون..

ناشد أهالي المنية رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير الكشف على الأضرار الناجمة جراء تساقط الامطار الغزيرة مساء امس.

واشاروا الى ان أقنية تصريف المياه في الشوارع امتلأت بالأتربة والنفايات، ما أدى إلى دخول المياه إلى المنازل والمستودعات في معظم أحياء المدينة، كما تضرر عدد كبير من السيارات وبيوت البلاستيك المخصصة للزراعة.

وتعمل عناصر من بلدية المنية منذ ساعات الصباح الأولى على فتح الطرق وسحب المياه وازالة الاتربة والنفايات المتراكمة.