الى المواطنين.. إرشادات وقاية خلال فصل الشتاء لا تهملوها

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا اشارت فيه الى جملة ارشادات يجب على المواطن توخيها خلال فصل الشتاء:* الوقاية اثناء العاصفة:- لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى وعلى أن تكون مجهزا بالتالي:السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الإحتياطي والرافعة.الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، الخ...).بطارية يد جافة.رفش صغير قابل للطي.حقيبة إسعاف أولي.جهاز هاتف خلوي مع شاحن على بطارية السيارة.كمية وقود كافية في خزان السيارة.توفر المضاد للتجمد antigel في مشعاع السيارة radiateur* الوقاية اثناء القيادة:استمع و تقيد بإرشادات المعنيين بالسلامة العامة.لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.أركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.* إذا صادفت حادثا:- كن هادئا وطمئن المصابين.- قدم المساعدة إذا أمكن من دون تعريض نفسك أو الآخر للخطر.- اتصل بالدفاع المدني (125) وأبلغ عن المكان ونوع الحادث.- عدد المصابين وحالتهم.- كن مدركا ورابط الجأش.* اخطار السباحة:- عدم السباحة في الأنهر والبرك الترابية.- عدم التوغل بعيدا عن المياه.- عدم ترك الأولاد على ضفاف الأنهر والبرك دون مراقبة.- الحذر من الإقتراب من الشاطئ لصيد الأسماك بالصنارة.- الحذر من التوجه لصيد الأسماك بواسطة القوارب.- التأكد من شد أربطة الزوارق السياحية بأمكنة ركنها في الميناء وتحصينها بالشكل المطلوب.إرشادات الوقاية من مخاطر الحرائق* عند اكتشاف الحريق أو الدخان:- حافظ على هدوئك. أسرع ولا تتسرع.- تعامل مع جميع الحرائق على أنها خطرة.- أخلِ المكان بهدوء.- ثبت أجهزة إنذار الدخان في كافة الغرف لأقصى قدر من الحماية.- إقطع الكهرباء وأزل الأغراض من قرب الحريق إذا أمكنك ذلك من دون التعرض للخطر.- تأكد من إغلاق الأبواب (لحصر الدخان / الحريق).- لا تحاول مكافحة الحريق إلا إذا كنت مدربا على استعمال المطفأة وكان الحريق في بداياته.- إذا كنت مقيما في مبنى لا تخرج إلى السلالم إذا كان الدخان كثيفا في المنور. إذهب إلى الشرفة أو النافذة حيث يستطيع رجال الإطفاء رؤيتك وإنقاذك.- إذا كنت مقيما في الطوابق العليا إفتح باب السطح لتسريب الغازات والدخان قبل تكدسها والتسبب باندلاع سريع للحرائق.* استعمل المطفأة اليدوية في بداية اندلاع الحريق وفي حال عدم السيطرة عليه يجب:- الإتصال بالدفاع المدني.- إخلاء الموجودين في المبنى إذا كان طريق الخروج مؤمنا.- استخدام مطفأة مناسبة موجودة بين يديك تدربت على استعمالها وهناك من يساعدك على تنفيذ الخطوات التالية:اسحب مسمار الأمان.اضغط على المقبض.صوب على قاعدة النار.وزع المواد على قاعدة النار من جهة إلى أخرى.- بعد إخماد النار التزم الخطوات التالية:مراقبة منطقة الحريق.إذا رأيت النار ثانية عاود الإطفاء.إذا كنت لا تستطيع السيطرة على النيران أخرج فورا.أطلب من عناصر الدفاع المدني معاينة المكان.أعد تعبئة المطفأة.* الحماية الشخصية :- عدم ترك الأولاد بمفردهم في أماكن تحوي مواد مشتعلة ( التدفئة للطهي أو للانارة)- في حال اشتعال الثياب قف تمدد على الأرض وتدحرج.- عند محاولة الخروج لا تفتح الباب قبل التأكد من أن لا أثر للنيران خلفه وذلك من خلال وضع الناحية الخارجية من اليد تحت الباب للتحسس ما إذا كان ثمة حرارة أو دخان تحت الباب فابحث عندها عن مخرج آخر.- إبق قريبا من الأرض حيث الهواء أنقى وأبرد.*إذا أصبت بحروق:- برد على الفور المنطقة المحروقة بوضعها تحت الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة. الماء يقلل من تلف الجلد ويخفف من الألم. لا تستخدم أبدا المستحضرات (كريمات، معجون أسنان، المراهم لعلاج الحروق...). التمس العناية الطبية.* للطهي بآمان:- المكوث في المطبخ أثناء الطهي.- لا تترك ما تعمل على طهيه دون مراقبة فالزيوت والديون يمكن أن تشتعل بسهولة.- أقفل قارورة الغاز عند الإنتهاء من الطهي.- أبقِ الأطفال على مسافة آمنة من منطقة الطهي.- إرتد أكمام قصيرة أو ضيقة. تجنب الأكمام الفضفاضة والشعر الطويل المتدلي بالقرب من النيران.- أبقِ المنطقة حول الموقد الخاص بك خالية من العناصر التي قد تشتعل بسهولة.* أنواع المخاطر:- في حال وجود رائحة غاز:لا تضئِ أو تطفئ الأنوار ولا تشعل أي شيء ممكن أن يولد شرارة (كبريت، ولاعة، شمعة).أقفل قارورة الغاز وافتح النوافذ للتهوئة.* حريق مقالي الزيت :لا تستعمل المياه لإطفاء حريق مقلاة الزيت.لا تستعمل المطفأة اليدوية كون الضغط المنبعث منها يدفع بالزيت في كافة الأنحاء ويسبب انتشار الحريق.يجب إقفال قارورة الغاز واستخدام بطانية مقاومة للحريق fire blanket أو ممسحة رطبة لتغطية المقلاة وخنق الحريق.وختم البيان : "بادر إلى الإتصال فورا بالدفاع المدني على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي حادث.