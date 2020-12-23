لبنان

كركي للمستخدمين: لإنجاز معاملات أصحاب المصالح بسرعة

Lebanon 24
23-12-2020 | 15:05
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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:

"عطفا على المذكرات والتعاميم السابقة لاسيما التعميم رقم 3162 تاريخ 20 تشرين الاول 2014
واستنادا لأحكام المادة 21 من نظام المستخدمين، لاسيما الفقرة (4) منها، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدككتور محمد كركي التعميم رقم 3572 تاريخ 23 كانون الأول 2020 قضى بموجبه ما يلي:
يتوجب على المستخدم أن ينجز معاملات أصحاب المصالح بسرعة، ودقة، وإخلاص ضمن حدود إختصاص عمله.
وبهذا السياق طلب المدير العام إلى جميع المستخدمين التقيد بإنجاز المعاملات المطلوب تنفيذها من دون التطرق مع المضمونين إلى أية مواضيع أخرى خارج إطار عملهم، والإلتزام بالأصول والآداب الوظيفية تحت طائلة المساءلة المسلكية".

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