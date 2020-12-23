لبنان

بري عرض مع سلامة الاوضاع المالية : ليكن الميلاد محطة لميلاد جديد للبنان

Lebanon 24
23-12-2020 | 15:28
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أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري "ان تكون مناسبة ميلاد السيد المسيح في هذا العام محطة لميلاد جديد للبنان الوطن والرسالة والانسان". وقال في تهنئته اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة عشية عيد الميلاد المجيد:" على الرغم من أن الميلاد هذا العام استثنائي بكل العناوين والظروف التي تهدد لبنان وحياة اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم !!


أضاف:"يبقى ميلاد السيد المسيح بما يحمل من قيم ومفاهيم مبعثا للأمل مقابل اليأس ...والحقيقة في مواجهة التضليل ...والوحدة بدل الانقسام ...والمحبة في زمن الحقد ...وبشرى قيامة وخلاص من ارتكاب الخطأ والخطايا في حق الارض والوطن والانسان ...وابدا ودائما الميلاد يجب ان يكون محطة نحيا بها ، ونؤسس من خلال قيمها وتعاليمها الروحية والرسالية والعملية لميلاد جديد للبنان الذي كان ويجب أن يبقى أكبر من وطن هو الرسالة المرتكز في موقعه ودوره على قواعد العدل والمساواة والشراكة ليبقى وطنا نهائيا لجميع أبنائه ، بذلك يكون لبنان واللبنانيين بألف خير وتصبح كل ايامهم أعيادا مجيدة".

على صعيد آخر، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث جرى عرض للاوضاع المالية والتشديد على ضرورة تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لاسيما القوانين المتعلقة بالاصلاح والتدقيق المالي ومكافحة الفساد وهدر المال العام.

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس وزير الطاقة ريمون غجر الذي وضعه في اجواء نتائج زيارته للعراق.

وكان الرئيس بري قد وقع القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12 2020 لاحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء.
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