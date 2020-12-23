لبنان

بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن تعقيدات واضحة حول الحكومة

Lebanon 24
23-12-2020 | 15:54
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 تمنّى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تصريح بعد لقائه ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا "أن يكون هناك حكومة ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة".


وقال: "على المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من الانفجار ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تُشكّل الحكومة بعد رأس السنة".

وأشار الى أن "الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و"يمكن عم نتأخّر" في تشكيل الحكومة وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها".


وتابع: "أقول للبنانيين إنّ الانهيار يحتاج إلى حكومة اختصاصيين لوقفه".
 
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