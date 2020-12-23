لبنان

على خلفية حادثة خطف.. مداهمة للجيش في بريتال

Lebanon 24
23-12-2020 | 16:46
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الجيش نفذ عملية دهم عند مدخل بلدة بريتال على خلفية حادثة خطف المواطن عدنان دباجة، وأوقفت ي. ص. وعددا من السوريين وضبطت أسلحة وذخائر.
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