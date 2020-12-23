على خلفية حادثة خطف.. مداهمة للجيش في بريتال

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الجيش نفذ عملية دهم عند مدخل بلدة بريتال على خلفية حادثة خطف المواطن عدنان دباجة، وأوقفت ي. ص. وعددا من السوريين وضبطت أسلحة وذخائر.

