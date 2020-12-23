رئاسة الجمهورية: لا إتفاق في الجولة الجديدة من التشاور مع الحريري

أعلنت رئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري جولة جديدة من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة ولم يتم التوصل خلال اللقاء الى اتفاق نهائي في مسألة التشكيلة الحكومية وتقرر الاستمرار في التشاور خلال اجتماعات لاحقة".

تمنّى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تصريح بعد لقائه ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا "أن يكون هناك حكومة ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة". وكانفي تصريح بعد لقائه ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا "أن يكون هناك حكومة ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة". وقال: "على المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من الانفجار ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تُشكّل الحكومة بعد رأس السنة".