إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء.

أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 59 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :



زغرتا: 18

ارده: 6

رشعين: 4

مجدليا: 7

كفردلاقوس: 5

كفرحاتا: 8

كفرزينا: 2

مزياره: 1

مرياطه: 1

عشاش: 1

بسبعل: 1

عرجس: 1

الجديدة: 1

كرمسده: 1

مزرعة التفاح: 1

مزرعة النهر: 1





ومع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنت الخلية لجميع المواطنين، اعيادا مباركة، وعاما مليئا بالصحة وراحة البال، وذكرت ب"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع والمحافظة على المسافة الامنه، ووضع الكمامة، خصوصا اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".





كذلك شددت على المؤسسات واصحاب المحال التجارية "ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى اخر، اضافة الى منع اي شكل من اشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".

كما أعلنت بلدية داربعشتار في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، وهي تلتزم الحجر المنزلي".

و يواصل عداد كورونا، تسجيل اصابات مرتفعة في بلدات اقليم الخروب، وجاءت وفق المحصلة الأخيرة للاصابات في عدد من بلدات الاقليم على الشكل التالي:

-برجا: تسجيل 20 اصابة جديدة، وعدد الحالات الإيجابية الحالية 206، وحالتي شفاء.

-شحيم : 13 اصابة جديدة، والعدد التراكمي للاصابات ضمن شحيم 113، وخارجها 11، وحالات الوفاة 20، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية 706.

-عانوت : اصابة واحدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 8، وتسجيل e حالات شفاء.

-الناعمة - حارة الناعمة: 13 اصابة جديدة، وحالات الشفاء 15، فيما عدد الحالات الايجابية المتبقية 58.

-سبلين : 6 اصابات جديدة، وعدد الاصابات التراكمي 130، وحالات الشفاء 79.

-داريا: اصابة واحدة، والعدد التراكمي للاصابات 13.

من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية مركبتا ـ المنية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري pcr الذي أجراه وجاءت نتيجته إيجابية.

بدورها، اعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا، انه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم 22 حالة جديدة، 5 منها في الصوانة، 4 في قبريخا، 4 في مجدل سلم، 2 في ميس الجبل، اصابة واحدة في كل من بني حيان والطيبة وعديسة و4 في الخيام. وحالات وافدة: أربع حالات، 3 في عديسة وحالة واحدة في الطيبة، اما حالات الشفاء 12 حالة، 4 منها في عديسة، 4 في الصوانة، 2 في دبين وواحدة في كل من كفركلا والخيام. ولا يوجد حالات وفاة. وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه، 889 إصابة و709 حالة شفاء و27 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 124 اصابة مؤكدة مخبريا، 118 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".

