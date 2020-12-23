لبنان

سفارة لبنان في الجزائر: وصول ابناء الجالية الى بيروت

Lebanon 24
23-12-2020 | 18:31
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أعلنت سفارة لبنان في الجزائر في بيان، أن "طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، وعلى متنها أبناء جاليتنا الأعزاء، حطت اليوم بأمن وسلام على أرض مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت قادمة من الجزائر الحبيبة".

وتقدم سفير لبنان لدى الجزائر الدكتور محمد حسن "أصالة عن نفسه ونيابة عن الجالية اللبنانية المقيمة ببلدها الثاني الجزائر بتقديره الكبير وامتنانه العظيم لكل السلطات الجزائرية، التي واكبت الحدث، وأشاد بالمجهودات الخاصة التي بذلتها أسرة الخطوط الجوية الجزائرية مشكورة، وعلى رأسها الرئيس المدير العام بخوش علاش، من أجل إتمام تسيير هذه الرحلة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، خصوصا أن هذه الرحلة جاءت عشية عيدي الميلاد ورأس السنة".

وتقدم السفير حسن ب"اسمه ونيابة عن كل أعضاء سفارة لبنان بالجزائر بأخلص التهاني وأطيب الأماني لكل أبناء الجالية اللبنانية المقيمة بالجزائر ولجميع الأشقاء الجزائريين ولكل أبناء لبنان أينما وجدوا، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية وأن تكون هذه الأيام المباركة أيام خير وسلام واطمئنان وأمان وأن يعم الحب والسلام كل أرجاء المعمورة".
 
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