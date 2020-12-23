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لبنان
جريح في حادث سير بضهر العين الكورة
Lebanon 24
23-12-2020
|
18:33
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سقط جريح في حادث سير وقع بين سيارتين من نوع مرسيدس على طريق عام ضهر العين - الكورة. وعمل جهاز الطوارىء في الجمعية الطبية على إسعافه ونقله إلى المستشفى للعلاج.
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