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لبنان
عداد كورونا يتخطى الالفين مجدداً.. ماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
23-12-2020
|
18:35
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2246 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 163225. كما تم تسجيل 22 حالة وفاة.
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