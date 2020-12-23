قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع الايطالي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الايطالي الجنرالEnzo VECCIARELLI على رأس وفد مرافق، بحضور القائمة بأعمال السفارة الايطالية السيدة Roberta di lecce والملحق العسكري الايطالي العقيد Marco zona، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.