الجيش: 3 خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 22/12/2020 ما بين الساعة 9.35 والساعة 11.40، تمّ تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 482 مترا.وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".