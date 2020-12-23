16
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"لبنان ينهار"...ومصادر بيت الوسط: وطاويط القصر تحركت ليلاً لتعكير الجو
Lebanon 24
23-12-2020
|
19:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر بيت الوسط ان المعلومات التي سربت من قصر بعبدا قبل زيارة الرئيس سعد الحريري أشاعت مناخاً سلبياً عن نتائج الاجتماع قبل حصوله. ولاحظت ان الاجواء الايجابية التي عكسها الرئيس الحريري كانت بطلب مباشر من الرئيس عون الذي تمنى عليه التصريح بوجود ايجابيات يتم العمل على استكمالها، غير ان "وطاويط القصر تحركت ليلاً لتعكير الجو والاعداد لجولة جديدة من التعقيدات، على جري عادتها منذ التكليف".
ونبهت المصادر الرأي العام اللبناني من محاولات تزوير الحقائق التي يمارسها بعض المحيطين والمستشارين والمتخصصين بفتاوى التعطيل السياسي والدستوري.
وقالت ان الرئيس الحريري لم ولن يتراجع عن موقفه الذي اعلنه قبل التكليف وبعد التكليف بوجوب ولادة حكومة من الاختصاصيين تتصدى للاصلاحات في القطاعات كافة ووقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وان محاولة لفرض حكومة تتسلل اليها التوجهات الحزبية لن يكتب لها النجاح مهما حاولوا الى ذلك سبيلا.
وكان الحريري قد وصف، الثلاثاء اجتماعه بالرئيس ميشال عون بالإيجابي، وقال إنه سيكون في لقاءات متتالية للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد.
لكن الحريري، عاد الأربعاء، وقال إن الخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة مستمرة"، داعيا الفرقاء السياسيين "في التفكير خلال أعياد الميلاد في الناس الذين ليس لهم مأوى والذين فقدوا وظائفهم ويحتاجون لأن يكون لديهم حكومة، ليس هناك أي وقت لدى السياسيين لأن لبنان ينهار".
وأكد الحريري إصراره على تشكيل حكومة من أصحاب الاختصاص وقال إن "الإسراع بتشكيل الحكومة هو الأساس، لكني أصر على تشكيل حكومة اختصاص، نريد متخصصين نستفيد منهم لمصلحة البلد"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة "يشكل ضغطا على البلد".
وأضاف أن هناك قرارات سريعة ستتخذ فور تشكيل الحكومة لوقف انهيار لبنان.
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
11:09 | 2020-12-23
23/12/2020 11:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:34 | 2020-12-23
23/12/2020 08:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
01:12 | 2020-12-23
23/12/2020 01:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
10:30 | 2020-12-23
23/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة بجاني وصور "حصرية" لـ 4 آب.. ما حصل مرتبط بالمرفأ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة بجاني وصور "حصرية" لـ 4 آب.. ما حصل مرتبط بالمرفأ؟
10:16 | 2020-12-23
23/12/2020 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:24 | 2020-12-23
إجتماع طارىء لاتحاد بلديات جبل عامل بحث سبل تخفيض عدد المصابين بكورونا
23:06 | 2020-12-23
جنبلاط يعلّق على تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟
23:00 | 2020-12-23
اعتصام امام محكمة صور الجزائية للمطالبة باستقلالية القضاء
22:25 | 2020-12-23
25 إصابة كورونا وحالة وفاة واحدة في المتن الأعلى
22:07 | 2020-12-23
فقدان مواطن من جل الديب المتن.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
21:37 | 2020-12-23
بعد الكلام عن دور مزعوم للنائب باسيل في "تعطيل" تشكيل الحكومة.. رئاسة الجمهورية ترد
فيديو
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
21:00 | 2020-12-23
23/12/2020 23:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-23
23/12/2020 23:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
15:00 | 2020-12-23
23/12/2020 23:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact