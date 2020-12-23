زعرور وأعضاء المجلس البلدي في جبيل زاروا ميتم الأرمن ووزعوا الهدايا على الاطفال

زار رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وعدد من أعضاء المجلس البلدي ميتم الأرمن في عش العصافير بالمدينة، حيث تم توزيع هدايا الميلاد على أطفال الميتم على وقع موسيقى العيد وأغانيه، وكان في استقبالهم مدير الميتم الاب داجاد اشكيان ورئيس لحنة الوصايا في الميتم عضو المجلس البلدي جوزف بزدجيان.‎وكان اشكيان وبزدجيان زارا المبنى البلدي مع مجموعة من الأطفال لشكر رئيسه والاعضاء على مبادرتهم، في حضور نائب رئيس البلدية رالف صليبا.وخلال اللقاء، تمت مناقشة أمور الميتم ومشاكله، في ظل الظروف الصعبة التي تمر على لبنان، وخصوصا أزمة كورونا التي حالت دون ذهاب الأولاد الى المدرسة والاكتفاء بالتعلم عن بعد وتأثير ذلك سلبا على جميع الاولاد.وشكر اشكيان "كل من ساهم ويساهم في مساعدة هؤلاء الأطفال"، معتبرا أن "الأمل دائما موجود، وفاعلي الخير لم يبخلوا على أطفالنا في كل الظروف".وأعلن زعرور "استعداد البلدية لتقديم الدعم إلى الميتم وأطفاله، خصوصا أن الطائفة الارمنية تشكل جزءا لا يتجزأ من النسيج الجبيلي"، معلنا "وقوفها بكل ما في وسعها بجانبهم، كما جرت العادة".