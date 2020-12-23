لبنان

زعرور وأعضاء المجلس البلدي في جبيل زاروا ميتم الأرمن ووزعوا الهدايا على الاطفال

Lebanon 24
23-12-2020 | 19:25
A-
A+
Doc-P-777669-637443484336028963.jpg
Doc-P-777669-637443484336028963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وعدد من أعضاء المجلس البلدي ميتم الأرمن في عش العصافير بالمدينة، حيث تم توزيع هدايا الميلاد على أطفال الميتم على وقع موسيقى العيد وأغانيه، وكان في استقبالهم مدير الميتم الاب داجاد اشكيان ورئيس لحنة الوصايا في الميتم عضو المجلس البلدي جوزف بزدجيان.

‎وكان اشكيان وبزدجيان زارا المبنى البلدي مع مجموعة من الأطفال لشكر رئيسه والاعضاء على مبادرتهم، في حضور نائب رئيس البلدية رالف صليبا.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة أمور الميتم ومشاكله، في ظل الظروف الصعبة التي تمر على لبنان، وخصوصا أزمة كورونا التي حالت دون ذهاب الأولاد الى المدرسة والاكتفاء بالتعلم عن بعد وتأثير ذلك سلبا على جميع الاولاد.

وشكر اشكيان "كل من ساهم ويساهم في مساعدة هؤلاء الأطفال"، معتبرا أن "الأمل دائما موجود، وفاعلي الخير لم يبخلوا على أطفالنا في كل الظروف".

وأعلن زعرور "استعداد البلدية لتقديم الدعم إلى الميتم وأطفاله، خصوصا أن الطائفة الارمنية تشكل جزءا لا يتجزأ من النسيج الجبيلي"، معلنا "وقوفها بكل ما في وسعها بجانبهم، كما جرت العادة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:24 | 2020-12-23
23:06 | 2020-12-23
23:00 | 2020-12-23
22:25 | 2020-12-23
22:07 | 2020-12-23
21:37 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website