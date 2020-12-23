في الهرمل... 62 إصابة كورونا جديدة

أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل ببيان، "تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة جديدة"، مشيرة إلى أنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة في خصوص حملات الفحوص".وطالبت الأهالي ب"الانتباه لتزايد أعداد المصابين بشكل سريع، بسبب الاختلاط وعدم الالتزام الإجراءات اللازمة".