طوني خليفة يوقّع رسمياً لـ"صوت بيروت".. وأسماء أخرى على الطريق

وقّع الإعلامي طوني خليفة رسمياً عقداً مع منصة "صوت بيروت إنترناشيونال" التي تبثّ برامجها عبر شبكة الإنترنت وبدأت مؤخراً بببثّها بالتوازي عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI".وكان خليفة مرتبطاً بعقد مع قناة "الجديد" ينتهي آخر العام الحالي، حيث كان يقدّم برنامجاً يحمل اسم "طوني خليفة" يعرض مساء كل إثنين ويُعنى بالقضايا الاجتماعية، وكان يطلّ بالتوازي عبر "صوت بيروت إنترناشيونال" من خلال برنامج سياسي تحت مسمّى "سؤال محرج".ومع توقيع العقد يكون خليفة قد أنهى علاقته مع "الجديد" ليطلّ حصراً عبر "صوت بيروت إنترناشيونال".وعلم "لبنان 24"، أنّ كوكبة من أسماء إعلامية بارزة أخرى تطلّ عبر منصة "صوت بيروت" بالتوازي مع عملها في مؤسساتها ومن ضمنها قناة الـ"MTV"، ستحذو حذو خليفة مع بداية العام 2021 وتنفصل نهائياً عن مؤسساتها لتنضمّ بشكل رسمي وحصري كذلك إلى "صوت بيروت".