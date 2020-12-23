لبنان

ترك الأخوين دواليبي رهن التحقيق

Lebanon 24
23-12-2020 | 20:33
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بتاريخ اليوم الأربعاء 23 الجاري ، حضر الأخوان بول وبيار دواليبي إلى مخفر فصيلة طريق الشام للاستماع إلى إفادتهما حول محضر التحقيق الذي جرى تنظيمه من قبل المباحث الجنائية على خلفية الإشكال الذي وقع بتاريخ 17 كانون الأول الجاري في قصر عدل بيروت، حيث إعتصم الأخوان سلمياً معلنين الإضراب عن الطعام احتجاجاً عدم فتح ملفات الفساد والمرتكبين.
بحسب مسار التحقيقات الأوّلية، فقد ركّز التحقيق على إمكانية أن يكون وراء الأخوين دواليبي عصابة أو منظمة أو محرّض وهو ما رفضه دواليبي جملة وتفصيلاً، بحيث أكّدا أولاً أنّ الغاية من وراء اعتصامهما السلمي داخل قصر عدل بيروت كان مبادرة خاصّة وعفوية منهما.
وقد تُرك الأخوان دواليبي رهن التحقيق إلى يوم الإثنين المقبل، وهما قد أعلنا عدم التوقيع على أيّ تعهّد مهما أدى ذلك إلى مضاعفات لأن هذا يتنافى مع المنطق العام للثورة.
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