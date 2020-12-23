كورونا يصيب 3 تلاميذ بمدرسة في عدلون

اعلنت اعلنت خلية الازمة في بلدية عدلون انه بعد الاتصال مع مدير مدرسة العوجا في البلدة تبين وجود ثلاث إصابات بفيروس كورونا بين تلاميذ المدرسة .



وعلى الفور قامت ادارة المدرسة بالتواصل مع الطاقم التعليمي وأهالي جميع التلاميذ لحجر أنفسهم وستقوم بتعقيم المدرسة على ان تتابع التعليم أون لاين اليوم وغدا وتكون العودة الى المدرسة يوم السبت 2/1/2021.