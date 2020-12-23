نائب مصاب بكورونا...وهذه هي حالته

أفادت معلومات لـ"لبنان 24" أن النائب محمد الحجار مصاب بكورونا وذلك بعد مخالطة نجله رشيد.

وتمت الإفادة أن لا عوارض لدى الحجار، وهو ملتزم الحدر المنزلي".