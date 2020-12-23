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لبنان
نائب مصاب بكورونا...وهذه هي حالته
Lebanon 24
23-12-2020
|
21:31
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أفادت معلومات لـ"لبنان 24" أن النائب محمد الحجار مصاب بكورونا وذلك بعد مخالطة نجله رشيد.
وتمت الإفادة أن لا عوارض لدى الحجار، وهو ملتزم الحدر المنزلي".
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محمد الحجار
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