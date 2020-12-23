بعد الكلام عن دور مزعوم للنائب باسيل في "تعطيل" تشكيل الحكومة.. رئاسة الجمهورية ترد

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته قناة "الجديد" عن دور مزعوم للنائب باسيل في "تعطيل" تشكيل الحكومة، وأكد مجددا ان عملية التشكيل تتم فقط بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

