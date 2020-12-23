لبنان

فقدان مواطن من جل الديب المتن.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
23-12-2020 | 22:07
A-
A+
Doc-P-777716-637443581401587105.jpg
Doc-P-777716-637443581401587105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج المواطن يوسف مخايل من منزله في جل الديب - المتن ظهر اليوم، وهو يقود سيارة من نوع مرسيدس 230 موديل 1996، رقم لوحتها 7351 ب، ولم يعد الى منزله، وطلب ذووه ممن يعرف عنه شيئا الاتصال على الرقم 158080/03.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
استدعاء ثوار جل الديب للتحقيق في ثكنة شكري غانم في الفياضية ووقفة تضامنية (صوت لبنان)
lebanon 24
24/12/2020 02:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه جل الديب والضبيه وباتجاه جونيه حتى غزير
lebanon 24
24/12/2020 02:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة على جسر جل الديب بسبب حادث في المحلة
lebanon 24
24/12/2020 02:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه نهر الموت وصولاً الى جل الديب
lebanon 24
24/12/2020 02:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24

يوسف مخايل

جل الديب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:36 | 2020-12-24
01:26 | 2020-12-24
01:18 | 2020-12-24
01:12 | 2020-12-24
01:07 | 2020-12-24
01:02 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website