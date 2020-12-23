فقدان مواطن من جل الديب المتن.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

خرج المواطن يوسف مخايل من منزله في جل الديب - المتن ظهر اليوم، وهو يقود سيارة من نوع مرسيدس 230 موديل 1996، رقم لوحتها 7351 ب، ولم يعد الى منزله، وطلب ذووه ممن يعرف عنه شيئا الاتصال على الرقم 158080/03.