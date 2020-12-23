25 إصابة كورونا وحالة وفاة واحدة في المتن الأعلى

وزعت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي للحالات الايجابية لمصابي فيروس الكورونا في قرى وبلدات المتن الاعلى ليوم الاربعاء 23/12/ 2020 وجاءت على النحو التالي:

العبادية 4، بتخنية 3، رويسة البلوط 3، رأس المتن 2، قرنايل 2، أرصون 2 وحالة وفاة واحدة، القلعة 2، قبيع 1، الخلوات 1، بمريم 1، حمانا 1، الخريبة 1، صليما 1.