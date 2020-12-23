اعتصام امام محكمة صور الجزائية للمطالبة باستقلالية القضاء

نفذ حراك ساحة العلم في صور اعتصاما امام محكمة صور الجزائية في سراي صور الحكومي، وذلك للمطالبة باستقلالية القضاء، ليتمكن من محاسبة الفاسدين وخصوصا المسؤولين عن تدمير مرفأ بيروت الذي ادى الى مقتل أكثر من 200 شهيد وجرح الآلاف.وقد ردد المعتصمون شعارات تدين التدخل بالقضاء و تطالب برفع اليد عنه.وألقى الدكتور علي عز الذين كلمة قال فيها: "ان الجريمة التي ارتكبت بحق اهلنا في بيروت تتوجب علينا الوقوف هنا اليوم من أجل قضاء يحاسب المجرمين الذين ادموا اهلنا في بيروت وبالتالي ندعو الى قضاء عادل وشفاف".وختم: "امام ما حصل تسقط كل الحصانات".وألقى علي عيد كلمة بإسم الحراك قال فيها: "نحن هنا لنقول نريد الحقيقة لكل الجرائم التي حصلت وتحصل على الأراضي اللبنانية فلا مهادنة ولا سلطة في هذا البلد الا اذا كان هناك قضاء عادل ومستقل ونزيه وشفاف فالدولة لا تبنى دون قضاء"..وواكب الاعتصام تدابير امنية مشددة للقوى الامنية والجيش بمحيط المحكمة .