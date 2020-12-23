جنبلاط يعلّق على تشكيل الحكومة.. ماذا قال؟

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلاً: "يبدو ان التعقيدات الداخلية ظاهرًا الى جانب الشروط التعجيزية لبعض الجهات السياسية تحول دون تشكيل الوزارة . وفي انتظار الاضواء الخضراء وجب تعزيز امكانيات وزارة الصحة كي تتوسع كما ونوعا في مواجهة الوباء".