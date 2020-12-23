إجتماع طارىء لاتحاد بلديات جبل عامل بحث سبل تخفيض عدد المصابين بكورونا

عقدت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل وخلية الازمة في بلدة الصوانة، في إطار متابعة الوضع الصحي في بلدة الصوانة، وضمن توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا ،اجتماعا طارئا تم خلاله مناقشة السبل الآيلة للوصول إلى تخفيض عدد المصابين حيث تم الطلب في تشديد الاجراءات لناحية لبس الكمامة ومنع التجمعات ومتابعة المخالطين المباشرين وغير المباشرين.