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لبنان
إحراج فعلي
Lebanon 24
24-12-2020
|
00:16
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يواجه قاضٍ كبير إحراجاً فعلياً، على خلفية نقطة نظامية، يدرسها، وإن كانت تختلف عن سوابق متشابهة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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