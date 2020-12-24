لبنان

إحراج فعلي

Lebanon 24
24-12-2020 | 00:16
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يواجه قاضٍ كبير إحراجاً فعلياً، على خلفية نقطة نظامية، يدرسها، وإن كانت تختلف عن سوابق متشابهة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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