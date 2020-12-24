لبنان

تباين بين عون والحريري

Lebanon 24
24-12-2020 | 01:07
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أعربت أوساط بعبدا تأجيل الرئيس سعد الحريري العودة للتشاور مع الرئيس ميشال عون، إلى ما بعد رأس السنة بدل ان يكون ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
وقالت المصادر أنه "ربما يريد ان يسافر ليمضي عطلة الأعياد مع عائلته".

وأوضحت عبر "اللواء" أن "لا مشكلة في حكومة الاختصاصيين وإنه يراد أن تكون الحكومة في إطار متكافىء كي تحكم وتقوم بمسؤولياتها في المرحلة المقبلة".

وأفادت مصادر مطلعة أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تداولا أمس في التشكيلة الحكومية على ضوء نقاط طرحت بالأمس لجهة قيام حكومة منتجة وفاعلة"، مشيرة إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما حول التشكيلة الحكومية وتقرر التشاور بينهما في اجتماعات لاحقة في الأيام المقبلة".
وقالت أن "هناك نقاطا عالقة لا تزال تحول دون قيام الاتفاق أبرزها حقيبتي الداخلية والعدل".

وفهم من المصادر إن "الاسماء التي طرحت غير مقبولة وهي تشهد تباينا بين عون والحريري".
المصدر: اللواء
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