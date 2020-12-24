لبنان

تعقيدات أمام التشكيل.. وتبدّل في الأجواء الإيجابية

Lebanon 24
24-12-2020 | 01:12
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قالت مصادر مواكبة أن "التعقيدات لا تتصل بوزارتي العدل والداخلية فحسب إنّما في المقاربة الشاملة لكل الحقائب وإسقاط الحقائب على الطوائف والطوائف على الحقائب مشيرة إلى أن ليس هناك من ثلث معطل".
ولفتت عبر "اللواء" إلى أن "رئيس الجمهورية لا يعرقل إنما هو شريك حتمي وكامل في المسؤولية الدستورية"، وقالت أن "على الرئيس المكلف أن يركز أكثر على مقاربات والاتفاق على مقاربة".
واستغربت كيف تبدلت الأجواء الأيجابية بعد لقاء أول من أمس وتفكير الحريري بما طرحه رئيس الجمهورية على مدى ساعة وربع الساعة وذلك لأن الرئيس المكلف قال أنه لا يمكنه هنا و هناك.
ولفتت إلى أنه "لا يجوز نعقد الآمال أمام الشعب الذي يعاني ما يعانيه ونخيب آماله بفعل صراع في ظاهره سلطوي وهو أبعد من ذلك بكثير".
المصدر: اللواء
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