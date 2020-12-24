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لبنان
الحريري تحفّظ على إعطاء فريق عون الوزارات الأمنية الثلاث
Lebanon 24
24-12-2020
|
01:36
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أكدت مصادر المعلومات الوثيقة الصلة بالمطبخ الحكومي لـ"الأنباء" ان "الرئيس المكلف سعد الحريري تحفّظ على إعطاء فريق الرئيس ميشال عون الوزارات الأمنية الثلاث لما لذلك من تعزيز لحضور حزب الله، حليف التيار الحر في قلب الأمن الوطني".
المصدر:
الانباء الكويتية
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