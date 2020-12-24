الحريري تحفّظ على إعطاء فريق عون الوزارات الأمنية الثلاث

أكدت مصادر المعلومات الوثيقة الصلة بالمطبخ الحكومي لـ"الأنباء" ان "الرئيس المكلف سعد الحريري تحفّظ على إعطاء فريق الرئيس ميشال عون الوزارات الأمنية الثلاث لما لذلك من تعزيز لحضور حزب الله، حليف التيار الحر في قلب الأمن الوطني".