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لبنان
تباينات
Lebanon 24
24-12-2020
|
04:24
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يُحكى عن تباينات داخل أحزاب مسيحية حيال عدم المشاركة في الحكومة، إذ إن ذلك سيعطي المسيحي الآخر دفعاً شعبياً عبر الخدمات من خلال وزرائه قبيل الانتخابات المقبلة بعد سنتين
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