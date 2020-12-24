يُحكى عن تباينات داخل أحزاب مسيحية حيال عدم المشاركة في الحكومة، إذ إن ذلك سيعطي المسيحي الآخر دفعاً شعبياً عبر الخدمات من خلال وزرائه قبيل الانتخابات المقبلة بعد سنتين