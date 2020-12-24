الجمل فار؟

تردد ان الرائد المتقاعد رائد الجمل المحكوم بالسجن من قبل المحكمة العسكرية في ملف الرشاوى في الكلية الحربية أصبح خارج الأراضي اللبنانية وتحديدًا في الولايات المتحدة الأميركيّة