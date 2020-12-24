رسوم على المساعدات

ما زالت المساعدات التي تأتي من بعض الدول والمغتربين اللبنانيين محصورةً بجمعيات موثوق بها، وسط استياء من تحصيل الدولة ضرائب ورسوم على بعضها إن في المرفأ أو في كل المعابر