لبنان

رسوم على المساعدات

Lebanon 24
24-12-2020 | 04:29
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ما زالت المساعدات التي تأتي من بعض الدول والمغتربين اللبنانيين محصورةً بجمعيات موثوق بها، وسط استياء من تحصيل الدولة ضرائب ورسوم على بعضها إن في المرفأ أو في كل المعابر
المصدر: النهار
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المساعدات

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