لبنان

انتهاء الترتيبات للانتخابات

Lebanon 24
24-12-2020 | 04:59
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قال رئيس كتلة نيابية إن حزبه أنهى الترتيبات اللوجستية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة آخذاً بالاعتبار أي قانون انتخابي يمكن اعتماده.
المصدر: نداء الوطن
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