لبنان

رحلات لندن مستمرّة و850 زائراً منها خلال أيام.. هكذا يتم التعامل مع المسافرين

Lebanon 24
24-12-2020 | 06:09
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كتبت صحيفة "الاخبار" تحت عنوان "رحلات لندن مستمرّة... و850 زائراً من بريطانيا خلال أيام!": "لا قرار بتجميد الرحلات الآتية من بريطانيا بعد، رغم إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أمس، تسجيل ثلاث إصابات وافدة على متن طائرة قادمة من لندن. ووفق تقديرات وزارة السياحة، فإنّ نحو 850 شخصاً سيحطّون في مطار رفيق الحريري في الأيام القليلة المُقبلة قادمين من المملكة المتحدة. هؤلاء، سيتم «ترصّدهم» بشكل خاص عبر إخضاعهم للفحوصات اللازمة مرات عدة، «فإلى جانب إخضاعهم لفحص الـ antigene المخصص للكشف عن الفيروس في الدم، سيتم إخضاعهم لفحص pcr أول ومن ثم إعادة الفحص بعد 72 ساعة، على أن يلتزم الوافد بالحجر المنزلي»، بحسب عضو لجنة التدابير الوقائية من فيروس كورونا مدير مكتب وزير السياحة مازن بو ضرغم، مشيراً الى أنه ليس هناك توجه لوقف الرحلات من بريطانيا «إلى حين ظهور معطيات جديدة».
استبعاد خيار التجميد عزّزه تصريح حسن، أمس، عبر «تويتر». إذ اكتفى بالإشارة إلى «ضرورة اتخاذ الأشخاص والأُسر المعنية والبلديات كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة إلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهيّة الفيروس»، من دون أن يُشير إلى «مصير» الرحلات. وعن سؤاله عن سبب عدم اتخاذ قرار فوري بتجميد الرحلات، أجاب حسن: «كل شيء في لبنان معقّد للأسف". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 

 
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