لبنان

نواب يلتزمون الصمت

Lebanon 24
24-12-2020 | 06:13
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يتولى عدد قليل جدا من نواب تكتل كبير الدفاع عن سياسات رئيس التكتل، فيما ينكفئ العدد الأكبر من باقي النواب عن الحديث، بحسب أسرار "الأنباء". 
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