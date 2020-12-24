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لبنان
مسؤول رسمي تراجع عن موقف كان أبلغه إلى مرجع روحي
Lebanon 24
24-12-2020
|
06:15
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تبين أن مسؤولاً رسمياً تراجع عن موقف كان أبلغه إلى مرجع روحي يقتضي بالموافقة على شخصية تختارها المرجعية، بحسب أسرار "الأنباء".
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