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لبنان
لا مبادرة عربية تجاه لبنان
Lebanon 24
24-12-2020
|
06:21
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تؤكد أوساط حزبية أن لا مبادرة عربية تجاه لبنان سائلةً: أين هم العرب؟ بحسب أسرار "الجمهورية".
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