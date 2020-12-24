لبنان

زعيم ومسؤول على خلاف إلى يوم الدين

Lebanon 24
24-12-2020 | 06:24
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سئل زعيم سياسي عن علاقته بمسؤول كبير: فقال: الحمدلله على خلاف الى يوم الدين، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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