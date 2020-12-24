تدابير مشددة بالأعياد: أوامر بمعاقبة أي شخص بدون كمامة.. حتى المشاة!

صحيا، وفيما كرر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "الانباء الإلكترونية" دعوته المواطنين للإلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا لاسيما وضع الكمامة، تحدثت مصادر أمنية لـ "الانباء الإلكترونية" عن تدابير مشددة سيتم تطبيقها بمناسبة الأعياد من قبل القوى الأمنية التي تواجه طبعا الشق الأمني بعد كثرة الحوادث والجرائم مؤخرا، وأشارت المصادر الى "أوامر مشددة بملاحقة ومعاقبة أي شخص يضبط بدون كمامة سواء كان في سيارته الخاصة أو في الحافلات المخصصة لنقل الركاب أو سيرا على الأقدام"، مشيرة الى "دوريات طوال الليل ستجول على أماكن اللهو لمراقبة التباعد والإلتزام بوضع الكمامة".