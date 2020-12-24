لبنان

خيارات الحريري لا تتيح له توليد الحكومة

Lebanon 24
24-12-2020 | 07:03
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أفادت "الجمهورية" ان الامور سرعان ما تدحرجت، بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، حيث بدأ يتصاعد كلام من المحيط القريب من القصر الجمهوري، يلقي المسؤولية في اتجاه الرئيس المكلّف.

وقالت مصادر مطلعة على اجواء التأليف من هذا الجانب: "حقيقة الامر، انّ الرئيس الحريري لا يملك خيارات كثيرة تتيح له توليد الحكومة، كما يريد".

واشارت المصادر، الى أنّ الحريري عرض على رئيس الجمهورية في اللقاء بينهما امس الاربعاء، ترك مسألة التأليف الى ما بعد رأس السنة.

وفي تحليل المصادر لطلب الحريري هذا، "انّ العامل الخارجي وتحديداً الاميركي، يفرض انتظار تسلّم الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني المقبل. اما بالنسبة الى العامل الداخلي، فلا يبدو انّ هناك ضمانات للحريري بالحصول على دعم ومساعدات مالية، وفي الوقت ذاته مطلوب منه رفع الدعم عن السلع وشدّ الأحزمة، وهو بالتالي يتحسب لهذا الامر وردّة فعل الناس".
المصدر: الجمهورية
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