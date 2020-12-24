إصرار وتعلية سقوف.. وماذا قال الحريري لعون؟

لفتت مصادر في حديث مع "الجمهورية" إلى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون قد شجع الرئيس المكلف سعد الحريري وقال له ما معناه: "لنبحث سوياً بالصيغة والأسماء ونبشّر اللبنانيين بحكومة ينتظرونها على احرّ من الجمر".واعتبرت المصادر، انّ الإصرار على التمسّك بحقائب وزارية معينة وحجبها عن الآخرين، يأتي في سياق تعلية السقوف، لتغطية عدم القدرة على تأليف حكومة. وانّ هناك حالاً من الإحباط والانزعاج في بعبدا لتأخّر عملية التأليف.