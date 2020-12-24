لبنان

تأليف الحكومة.. جو تشاؤمي وهوّة عميقة

Lebanon 24
24-12-2020 | 07:06
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عكست مصادر قيادية في تيار "المستقبل" جواً تشاؤمياً، وتحدثت عن وجود ما سمّتها "هوّة عميقة" ما زالت تمنع ولادة الحكومة. وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس المكلّف يقارب ملف التأليف من البداية بإيجابية كاملة، الّا أنّ الاجواء المقابلة ما زالت تتسم بالسلبية، وهو الامر الذي يحول دون التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن، ما قد يتطلب مزيداً من الاتصالات.

وتشير المصادر، رداً على سؤال، الى "انّ الرئيس المكلّف سعد الحريري ثابت على الطروحات التي قدّمها، ويعتبرها بمثابة الركائز الصلبة لحكومة يريدها بحجم المرحلة، وقادرة على تطبيق مهمتها، في وضع المندرجات الإصلاحية والإنقاذية للمبادرة الفرنسية قيد التنفيذ السريع، على خطٍ موازٍ مع خطوات سريعة لإعادة اعمار بيروت، ولن يقبل بالتالي اي شروط من شأنها ان تجعل الحكومة مقيّدة او عاجزة عن القيام بمهمتها".
المصدر: الجمهورية
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