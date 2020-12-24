لبنان

وطاويط وone man show.. بعبدا تردّ على "بيت الوسط"

Lebanon 24
24-12-2020 | 07:18
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أبدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا استغرابها لما عممته مصادر "بيت الوسط"، معتبرة انّ ذلك يؤثر سلباً على مسار تشكيل الحكومة.

 

وشدّدت المصادر، على انّ رئيس الجمهورية ميشال عون طرح منذ بداية البحث في موضوع تشكيل الحكومة ضرورة توافر معايير واحدة في التشكيل، في حين انّ التشكيلة التي عرضها الرئيس الحريري لم تكن تتوافر فيها هذه المعايير، لاسيما من خلال التمسّك مثلاً بوزارتي الداخلية والعدل اللتين تتكاملان من حيث الامن والقضاء، ولا يمكن بالتالي تسليمها الى فريق واحد .


 

واضافت المصادر، انّه لا يمكن التصرف في تشكيل الحكومة على قاعدة one man show لأنّ تشكيل الحكومات يخضع لنصوص دستورية توجب الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلّف، لاسيما تلك الواردة في المادة 53 من الدستور .

 

واكّدت المصادر، ان لا وطاويط في قصر بعبدا ولا غرف سوداء، لأنّ رئاسة الجمهورية تعمل علانية وبوضوح وشفافية وعلى الملاء، في حين انّ الغرف السوداء موجودة لخدمة الراغبين في تعكير الاستقرار السياسي في البلاد وعرقلة تشكيل الحكومة واسقاط التوازن الوطني والمعايير الواحدة عنها . وأشارت المصادر، الى انّ الرئيس عون لم يطرح حزبيين كمرشحين للتوزير، بل اقترح اسماء اختصاصيين مستقلين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة لادارة الوزارات التي تُسند اليهم .
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