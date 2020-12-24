انتحلوا صفة امنية وسلبوا دراجة نارية في طرابلس

اقدم 4 شبان يستقلون سيارة من نوع مرسيدس، مساء أمس الأربعاء، على اشهار اسلحة حربية بوجه شابان على متن دراجاتهم النارية في منطقة التل في طرابلس مدعين انهم من جهة امنية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقام أحد السارقين على اجبار الشابان ركوب السيارة حيث رموهما في شارع يبعد حوالي 5 دقائق عن مكان السرقة في حين عمد السارقين الاخرين على سرقة الدراجة وفرارهما بها الى جهه مجهولة.