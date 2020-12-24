سالكة أم مقطوعة؟ إليكم حال الطرقات اليوم

أشارت غرفة التحكم المروري في سلسلة تغريدات على حسابها عبر "تويتر" اليوم الخميس إلى أن "جميع الطرقات ضمن منطقة الارز سالكة، أما طريق عيناتا الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".



وتابعت: "طريق كفرذبيان حدث بعلبك سالكة"، لافتةً إلى أنّ "طريق معاصر الشوف كفريا سالكة أيضاً".