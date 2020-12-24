حادث بين 3 سيارات على أوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا.. وزحمة سير خانقة

أفاد "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه وقع صباح اليوم، حادث سير بين ثلاث سيارات على المسرب الغربي من أوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا والجنوب، ولم يبلغ عن إصابات، واقتصرت الاضرار على الماديات.



ويشهد الأوتوستراد في هذه الأثناء، حركة مرور كثيفة، حيث تسبب الحادث بزحمة سير في المكان.