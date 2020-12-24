6 إصابات جديدة في كوسبا

أعلنت بلدية كوسبا في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا. وطلبت من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي، مشددة على ضرورة التزام الإجراءات الوقائية ووضع الكمامة".

