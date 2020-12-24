لبنان

السفير الأندونيسي يزور رئيس بلدية جبيل للبحث في توقيع اتفاقية توأمة

Lebanon 24
24-12-2020 | 09:46
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زار السفير الأندونيسي في لبنان، حاجريانتو طهاري وزوجته رياتين رئيس بلديّة جبيل - بيبلوس وسام زعرور على رأس وفد يضمّ كلّ من المسؤولة عن قسم الشؤون الاقتصادية دايزي كريستيانتي، المسؤولة عن قسم الشؤون السياسية رحمة جويتا، مساعدة السفير لينا أيّوب، ومساعد مدير قسم الشؤون الاقتصادية فريد بهرام، وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي الجبيلي.
 
وبحث الوفد سبل خلق علاقات اقتصادية بين مدينة جبيل ومدينة أخرى في اندونيسيا، وفتح مجال للاستثمار في كلّ من المدينتين.
 
من ناحية أخرى، قرّر الطرفان توقيع اتفاقية توأمة بين جبيل ومدينة اندونيسية تتشابه معها جغرافيّاً واقتصاديّاً وطبيعة، إضافة الى تنظيم مهرجان اندونيسي في جبيل يشارك فيه حوالي 1500 مقيم في لبنان يحمل الجنسية الاندونيسية، الأمر الذي يعرّف اللبنانيين على الفولكلور الاندونيسي والمأكولات وكذلك بعض التقاليد والعادات.
 
واعرب طهاري عن حبّه لجبيل التي زارها من قبل، وعن علاقته المميزة مع بلديتها التي سبق عن استضافته خلال عشاء للسفراء منذ حوالي السنتين مؤكّداً على أهميّة خلق جسر عبور يربط بين لبنان واندونيسيا كما هو الحال مع مصر والأردن، الأمر الذي سيعزز العلاقة التجارية بينهما.
 
بدوره، رحّب زعرور بضيوفه وشكر السفير على زيارته، مبديا سروره بفكرة التوأمة بين جبيل واندونيسيا، وخصوصاً ان جبيل، التي عاشت بالسلم والسلام منذ فترة الحرب اللبنانية حتى اليوم، باتت من بين الوجهات السياحية الأهم في المنطقة بسبب ثروتها التاريخيّة وبنيتها الاجتماعية المبنية على التعدد الطائفي الأمر الذي يفتح حيزاً امام العلاقات بيننا وبين الدول الأخرى ومنها أندونيسيا من خلال سفارتها في لبنان.
 
وبحث المجتمعون موضوع أزمة كورونا التي أثرت على كلّ العالم وكذلك الظرف الاقتصادي في لبنان ووضع البلدية المالي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وفي الختام تبادل زعرور وطهاري الهداية التذكارية، والتقطت صورة تذكارية للوفد.
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